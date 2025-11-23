µåÃÄ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤¬Íèµ¨¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÃÓ»³´ÆÆÄ¡£±ü¤Ï¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤Î¥Ð¥ë¡¼¥ó¡á23Æü¡¢¿ÀµÜ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÃÓ»³Î´´²´ÆÆÄ¤Ï23Æü¡¢2·î¤«¤é³èÆ°µÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ëµåÃÄ¤Î¿Íµ¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡Ö¤Ä¤Ð¶åÏº¡×¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é³èÆ°¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÀµÜµå¾ì¤ÇºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖÍè¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÈà¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÀë¸À¤·¤¿¡£¤Ä¤Ð¶åÏº¤Ï1994Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸