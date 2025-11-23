ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤Ï2025Ç¯12·î13Æü(ÅÚ)¤ËÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´ÀõÁðÀþ¤Î¥À¥¤¥ä²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î²þÀµ¤Ï¡¢ÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤ÎÍøÊØÀ­¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£Ê¿Æü¤Ï11¡Á16»þÂæ¤Ë¡¢ÅÚµÙÆü¤Ï9»þ¡Á18»þÂæ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÁýÈ¯¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÉôÎó¼Ö¤Î»þ¹ï¡¦¹ÔÀè¡¦¼ïÊÌ¤âÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¿Æü¥À¥¤¥ä11»þ¡Á16»þÂæ¡Ê»ÏÈ¯±Ø´ð½à¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¾ÇÏ¹þ¡Á²¡¾å´Ö¤Ç4±ýÉüÁýÈ¯¡£ÅÚµÙÆü¥À¥¤¥ä9»þ¡Á18»þÂæ¡Ê»ÏÈ¯±Ø´ð½à¡Ë¤Ë°Ê²¼¤Î¶è´Ö¤ÇÁýÈ¯¤ò¼Â»Ü¡£À¾ÇÏ¹þ¡Á²¡¾å