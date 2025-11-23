来季メジャーへ挑戦する西武の今井達也投手がファンフェスタに登場。最後にファンに手を振ると大粒の涙を見せました。この日の「LIONS THANKS FESTA 2025」に参加した今井投手はエキシビションマッチで153キロの球を見せ、ファンへ最大限の感謝を伝えました。ファンフェスタの最後にはチームメートと場内を一周し、ベンチ前へ戻るとメジャー挑戦を表明している郄橋光成投手と共にスタンドを見上げ手を振り、ファンへ最後の挨