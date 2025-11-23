MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö23Æü¡Ë¡¢¡Ö¸ÅÁã¤ÈºÆ²ñ¤¹¤Ù¤­7¿Í¤Î¥Õ¥êー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ­»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£¥ª¥Õ¤ËFA¤È¤Ê¤Ã¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î½êÂ°µåÃÄ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥êー¥Áµ­¼Ô¤¬Áª½Ð¤·¤¿7¿Í¤Î¤¦¤Á¤Î1¿Í¤¬¡¢¥ä¥ó¥­ー¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ãー³°Ìî¼ê¡£2019Ç¯¤Ë¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÇMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¿ー¤ÎÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­