¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/23¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤¹â¹»À¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿15¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè11²ó¤Ï¡¢e¥×¥ê¿³ººÂåÉ½¡§¤ß¤æ¤¦¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¡È°ìÈÖ¤«¤ï¤¤¤¤½÷»Ò¹âÀ¸¡É¢¡¤ß¤æ¤¦¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë½Ð¿È¡§ÀÅ²¬¸©³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸ÃÂÀ¸Æü¡§1·î23ÆüMBTI¡§ESFP-T¼ñÌ£¡§¤ªÇã¤¤Êª¡¢ÊÔ¤ßÊªÆÃµ»¡§¥À¥ó¥¹¹¥¤­¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¾Æ¤­°ò¡¢Çß´³