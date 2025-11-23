¡þMARINES FAN FEST 2025(23Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó)¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÁª¼ê¤é¤¬¡ÖTEAM WHITE¡×¤È¡ÖTEAM BLACK¡×¤Î2ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼ïÌÜ¤ÇÂÐ·è¡£¡Ö¤Ê¤ê¤­¤ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÂÐ·è¡×¤ËTEAM WHITE¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿À¾ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢×¢ÈªÆØÌéÅê¼ê¤é¤È¤È¤â¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¤Ä¤Ê¤®»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÀ¾ÀîÁª¼ê¤ÏCANDY TUNE¤Î¡ÖÇÜÇÜFIGHT!¡×¤Î¥À¥ó¥¹¤ò¾Ð´é¤ÇÈäÏª¡£ÍÙ