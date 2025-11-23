¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¡ÖCarPlay¡×¤¬ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Î¥Æ¥¹¥é¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ ¢¬¥Æ¥¹¥é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë½àÈ÷Ãæ¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿Harry - stock.adobe.com¡Ë¡£ CarPlay¤Ï¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¼ÖºÜ¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢iPhone¤ò¥¯¥ë¥Þ¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢iOS¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£ ¤·¤«¤·¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÀè¿ÊÅª¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCarPlay¤Ë¤Ï