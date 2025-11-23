¸½ºß¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤«¤é¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤ÏÁá¤¯¤âÍè²Æ¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£25ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤º¡¢¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ë¤Æ¥¯¥é¥Ö¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¥­¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¦¥Ê¥¤¡¦¥¨¥á¥êÎ¨¤¤¤ë¥ô¥£¥é¤ØÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥µ¥ó¥Á¥ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï8»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ï