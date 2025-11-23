Åìµþ¡¦±ÊÅÄÄ®¤Î¼«Ì±ÅÞËÜÉô¡á2025Ç¯9·î7Æü¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Îºß¤êÊý¤ÎµÄÏÀ¤òÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¤Ç¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤äÂ¾ÅÞ¤ò´Þ¤á¤¿À¯ÅÞ¼ýÆþ¤Î¸½¾õ¤Ê¤É¤òÂè»°¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤éÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¼«Ì±ÁíºÛÇ¤´ü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¸å¤Î¹©Äø¤äÁÈ¿¥ÀßÃÖ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤ÀË¡°Æ¤òºîÀ®¤¹¤ë°Æ¤â¤¢¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¼«Ì±¤Ï25Æü¡¢À¯