²á·ã¤Ê¼ÁÌä¤ËÃ¸¡¹¤È...¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ößê¤á¤­¡ù¥¢¥ó¥Õ¥©¥ì¥ó¥È¡×¤ÎÎëÌÚMob.(26)¤¬YouTube¤Ç¡¢¾×·âÈ¯¸À¤òÏ¢È¯¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÁÌä¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎëÌÚMob.¡Ú¥â¥Ö¥­¥ã¥éÅÁÀâ¡Û¡×¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ÇÅú¤¨¤¿ÎëÌÚ¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¥¤¥¸¥á¤È¤«¤¢¤ë¤Î?¡×¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¤Ç¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿!¥Û¥¹¥ÈÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í?¡×¡Ö°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¥Û¥Æ¥ë¤Ï¤É¤³¤Ç¤¹¤«?¡×¡ÖÎ®½Ð¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«?¡×¤Ê¤É¤Î²á·ã¤Ê¼ÁÌä¤Ë