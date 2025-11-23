¡ÚJ2Âè37Àá¡Û(¥Ô¡¼¥¹¥¿)Ä¹ºê 2-1(Á°È¾1-1)¿å¸Í<ÆÀÅÀ¼Ô>[Ä¹]¿·°æ°ìÍÔ(6Ê¬)¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥¸¥§¥º¥¹(65Ê¬)[¿å]»³ËÜÈ»Âç(34Ê¬)<Âà¾ì>[¿å]À¾Àî¹¬Ç·²ð(90Ê¬+3)<·Ù¹ð>[Ä¹]»³ºêÎ¿¸ã(68Ê¬)¼ç¿³:¾®²°¹¬±É¨¦J2Å·²¦»³¤ÏÄ¹ºê¤Ë·³ÇÛ!¼ó°Ì¤ÇºÇ½ªÀá¤Ø! ¿å¸Í¤ÏJ1½é¾º³ÊÌÜÁ°¤ÇÏ¢ÇÔ¡¢¼é¸î¿À°ìÈ¯¥ì¥Ã¥É¤ÇºÇ½ªÀáÉÔºß¤Ø