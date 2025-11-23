J3¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤ÇÂè37Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£19°Ì¤Î¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤¬¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í¤Ë1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢20°Ì¤Î¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¤Ïº£µ¨¤ÎºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¡£¾ÂÄÅ¤ÏJ3»ÄÎ±¤ò·ü¤±¤ÆJFL¤Ç2°Ì¤Î¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£º£µ¨¤ÎJFL¤ÏJ¥ê¡¼¥°Æþ²ñ¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Honda FC¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢J3¤Î19°Ì¤Þ¤Ç¤¬»ÄÎ±·÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»¾´ô¤Ï¾¡¤Æ¤Ð»ÄÎ±¤¬·è¤Þ¤ëÂè37Àá¤Ç¡¢J2¾º³ÊÁè¤¤Ãæ¤ÎÈ¬¸Í¤ËFW¸åÆ£Í¥²ð¤¬·è¤á¤¿¸×¤Î»Ò¤Î1ÅÀ¤ò