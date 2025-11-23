¡Ø¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025－26 SEASON¡Ù¤ÎB1¥êー¥°Àï¤Ï¡¢Âè11Àá¤ò½ª¤¨¤¿11·î16Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢FIBA¸ø¼°Àï¤Î³«ºÅ¤Ë¤È¤â¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥¦¥£ー¥¯¤ËÆÍÆþ¡£¥êー¥°ÀïÃæÃÇ»þÅÀ¤Ç¤ÎB1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥é¥ó¥­¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ ¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µþÅÔ¥Ï¥ó¥Ê¥êー¥º¤Î¥Á¥ãー¥ë¥º¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÁ´18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ1»î¹çÊ¿¶Ñ12.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµ­Ï¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î