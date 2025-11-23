¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯11·î23ÆüµÜºê¸©¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹CC¡á7117¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë8°Ì¤«¤é½Ð¤¿¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê33¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢2¥Ü¥®¡¼¤Î68¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç5°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×¤È5ÂÇº¹¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£3ÈÖ¥Ñ¡¼3¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢5ÈÖ¤Ç¤Ï4¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Õ¥Ã¥¯¥é¥¤¥ó¤òÄÀ¤á¤Æ¡¢¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï7ÈÖ¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¡¢8ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¤Î