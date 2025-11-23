¿çÌ²¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢²¿¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡£Ç¾¤äÀº¿À¤â¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤á¤Æ²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¿²¼¼¤Ë¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¤Ï»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ÂçÊ¿¿®¹§¡¢ÂçÊ¿Ä«»Ò¡Ø¤¹¤°¤ä¤ë¿Í¤Î¾®¤µ¤Ê½¬´·¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Jelly Stock¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Jelly Stock¢£»Å»ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤­