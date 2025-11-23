Íè½Õ¤ÎWBC¤ò½ä¤ê¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹3Áª¼ê¤Î·èÃÇ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë(C)Getty ImagesÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÌ¿±¿¤ò°®¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢»³ËÜÍ³¿­¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î3¿Í¤À¡£¤·¤«¤·¡¢11·î¤Ë¤Þ¤Çº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤ò·ãÆ®¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿3Áª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤ò½ä¤ëÊý¸þÀ­¤ÏÉÔÌÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ï¥È¥½¥ó¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦ÂçÃ«æÆÊ¿É×ºÊ¤Î