¤Ê¤¼ÆÍÁ³¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÏÈ¯¾É¤¹¤ë¤Î¤«¡£Ä»¼èÂç³ØÉÂ±¡¼ªÉ¡°ö¹¢²ÊÆ¬ðôÉô³°²Ê¤ÎÃæ¿¹´ðµ®¤µ¤ó¤Ï¡Ö¶õµ¤Ãæ¤Î¥¢¥ì¥ë¥²¥ó¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë²ÖÊ´¾É¤Î´µ¼Ô¤¬Ç¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥®¤Ë´Ø¤·¤ÆÁ°Ç¯¤¬ÃÈ¤«¤¯¤Æ´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÍâÇ¯¤Î²ÖÊ´ÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡£²ÖÊ´¤¬Èô¤ÖÎÌ¤¬Â¿¤±¤ì¤ÐÂ¿¤¤¤Û¤É¡¢¿ÈÂÎ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢È¯¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡½¡½¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ä»¼èÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¹­Êó»ï¡Ø¥«¥Ë¥¸¥ë 20ÇÕÌÜ¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼Ì