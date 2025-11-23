µð¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥¿¤¬23Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹±Îã¤Î¼Ú¤êÊª¶¥Áö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¹ÃÈåÂóÌéÊá¼ê¡Ê33¡Ë¤Î¤ªÂê¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤éÃ¯¤«¤ÎÂçÀÚ¤ÊÊª¡×¡£¥Ù¥ó¥ÁÎ¢¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤«¤é»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤­¤¿¤Î¤ÏÂç¾ë¤Î¥·¡¼¥µ¡¼¡£²­Æì½Ð¿È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»äÊª¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¤¬Âç¤¤¤ËÍ¯¤¤¤¿¡£