11·î9Æü¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¤µ¤ó¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤Ë¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤¬ËÜ³Ê½Ð±é¡£À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨11¡ó¤òµ­Ï¿¤·¡¢Á°½µ¤«¤é2¡ó¿ô»ú¤ò¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£°ìÉô¤Ç¡È¥Ý¥¹¥È¡¦¥­¥à¥¿¥¯¡É¤È¤·¤Æ¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÜ¹õ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±éºî¤«¤éÉ³²ò¤­¤Þ¤¹¡£¢¡ÂçÀèÇÚ¡¦¥­¥à¥¿¥¯¤Ë»ëÄ°Î¨¤Ç¤ÏµÚ¤Ð¤Ê¤¤¤¬¡Ä¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±ºî¤Ç¤Ï¡¢