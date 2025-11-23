À¾Éð¤Î¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONSTHANKSFESTA2025¡×¤¬23Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤Î¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º£¥ª¥Õ¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥¨¡¼¥¹¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤È¹â¶¶¸÷À®Åê¼ê¤¬¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤ÎÌ´¤ÎÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£º£°æ¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¡¢¹â¶¶¤Ï¡Ö2ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÀèÈ¯¡£½é²ó¡¢¤¤¤­¤Ê¤êÅê¼ê¡¦¹â¶¶¤ÈÂÇ¼Ô¡¦º£°æ¤ÎÂÐÀï¤¬¼Â¸½¡£º£°æ¤¬9µåÌÜ¤Î120¥­¥í¤Îµå¤ò¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢º¸ÍãÀþ¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ