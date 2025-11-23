¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄÀ¸Ì¿J2¥ê¡¼¥°Âè37ÀáÄ¹ºê2¡½1¿å¸Í¡Ê23Æü¡¦¥Ô¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbySoftBank¡ËÁ°Àá2°Ì¤ÎÄ¹ºê¤¬Æ±1°Ì¤Î¿å¸Í¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÀ©¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò69¤È¤·¤Æ¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£Á°Àá4°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬ÂçÊ¬¤Ë1¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ò66¤Ë¿­¤Ð¤·¤¿¤¿¤á¡¢¿å¸Í¡¢Ä¹ºê¤È¤â¾º³Ê¤Ï¤ªÍÂ¤±¤Ë¡£J1¾º³Ê¥Á¡¼¥à¤¬1¥Á¡¼¥à¤â·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢29Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë°ÛÎã¤Î»öÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ä¹ºê¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ç¡¢ºÇ½ªÀá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆÁÅç¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë