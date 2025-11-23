¼«Ì±ÅÞ¤¬¡¢À¯¼£»ñ¶â¤Îºß¤êÊý¤ÎµÄÏÀ¤òÍ­¼±¼Ô¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥¤Ç¿Ê¤á¤ëÊý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¼«Ì±ÁíºÛÇ¤´ü¤Ç¤¢¤ë2027Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤Ë·ëÏÀ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ø·¸¼Ô¤¬23Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£