¢¡Âè£´£²²ó¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë£Ç£±ÇÏ£¶Æ¬¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï£±£¸Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢Í£°ì¤Î£³ºÐÇÏ¤Ç£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³­¾°²ð±¹¼Ë¡¢Éã¥­¥º¥Ê¡Ë¤Ï£¸Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÉðË­µ³¼ê¤Ï£±£³Ç¯¥È¡¼¥»¥ó¥é¡¼°ÊÍè¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹£³¾¡ÌÜ¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë»ý¤Á±Û¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££µ·î¤Î£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢Á°Áö¤ÎÉÙ»Î£Ó¡¦£Ç£²¤Ë½ÐÁö¡£Éð