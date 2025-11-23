¡þ¥à¥í¥ª´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼A¥ê¡¼¥°Âè6Àá¡Ê2025Ç¯11·î23Æü¤¿¤±¤Ó¤·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµþ¡Ë2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ØÂç¤Ï22¡½20¤ÇÆ±Âç¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¡£Î©Ì¿Âç¤Ï49¡½31¤ÇÀÝÆîÂç¤Ë¾¡Íø¡£ÀÝÆîÂç¤Ï³«Ëë6Ï¢ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£Âè6Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Î²ÄÇ½À­¤ÏÅ·ÍýÂç¤Èµþ»ºÂç¤Ë¹Ê¤é¤ì¤¿¡£´ØÀ¾¤«¤éÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ë¿Ê¤à¤Î¤Ï¡¢Î¾¹»¤È3°Ì´Ø³ØÂç¤Ç³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÝÆîÂç¤¬8°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢B¥ê¡¼¥°1°Ì¤È¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨Àï¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£B¥ê¡¼¥°2°Ì¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë7°Ì¤Ï