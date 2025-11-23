ËÜÅÄÍã¤¬11·î22Æü¡¢TWICE¡¦¥Ä¥¦¥£¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤Ç¸ø³«¡£¥ß¥Ë¾æÈþµÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥ÈÆ°²è¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð¡É¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥ß¥Ë¾æ¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¤¹¤é¤ê¤È¿­¤Ó¤¿µÓÀþÈþ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÈäÏª¡£°ìÊý¤Ç¥Ä¥¦¥£¤µ¤ó¤Ï¡¢¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹¤È¥³¡¼¥È¤Î¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÁõ¤¤¡£Æ±¤¸¡Ø¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Þ¡¼¥é¡Ù¤Î¥­¥ã¥á¥ë¥«¥é¡¼¤Ç¤â¡¢¥ß¥Ë¤È¥í¥ó¥°¤ÎÂÐÈæ¤¬¡È»¨»ï¤ÎÉ½»æ¡É¤Î¤è¤¦¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹