¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï23Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¶¼ÕDAY 2025¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤ËÂ¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤¬Ãè¤òÉñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£MLBÄ©Àï¤òÌÀ¸À¤·¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤òµî¤ë¼çË¤¤ÎÂ¼¾åÁª¼ê¡£¥¤¥Ù¥ó¥ÈºÇ¸å¤ËÃÓ»³Î´´²¿·´ÆÆÄ¤¬±ö¸«ÂÙÎ´Áª¼ê¤Ë¤à¤Á¤ã¤Ö¤ê¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤ò¿¶¤ë¤È¡¢±ö¸«Áª¼ê¤¬¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂ¼¾å½¡Î´¤¯¤ó¤òÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£´ÑµÒ¤äÁª¼ê¤é¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ëÃæ¡¢Â¼¾åÁª¼ê¤Ï²¿ÅÙ¤â¡Ö½Å¤¤¤è½Å¤¤¤è¡×¤È¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿´