£²Ç¯Á°¤Ï´ØÅì£±Éô¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¡£2024Ç¯¤ÏJFL¤ÇÍ¥¾¡¡£J£³½é»²Àï¤Îº£µ¨¡¢ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¾¡ÅÀ71¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤ÄÆÊÌÚC¤Ï11·î23Æü¡¢J£³Âè37Àá¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤Ç¡¢¼«Æ°¾º³Ê·÷¤Î£²°Ì°Ê¾å¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿56Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¤½¤Î£²Ê¬¸å¤ËÎëÌÚÍµÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÈÅÄÆÆ»Ö¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡££³¡Ý£°¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ J