J£³¼ó°Ì¤ÎÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëJ£²¾º³Ê¤ò·è¤á¤¿¡£ÆÊÌÚC¤Ï11·î23Æü¡¢J£³Âè37Àá¤ÇACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£56Ê¬¤Ë¥Þ¥Æ¥¤¡¦¥è¥Ë¥Ã¥Á¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¤È¡¢58Ê¬¤ËÎëÌÚÍµÅÍ¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤µ¤é¤Ë90+£³Ê¬¡¢µÈÅÄÆÆ»Ö¤¬¥À¥á²¡¤·ÃÆ¤ò·è¤á¤ë¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÆÊÌÚC¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢°ú¤­Ê¬¤±°Ê¾å¤ÇJ£²¾º³Ê¤¬·è¤Þ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ Âè37Àá¤Î·ë²Ì¡¢ÆÊÌÚC¤Ï¾¡Íø¤·¡¢£³°Ì¡¦¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤ÏFCÎ°µå¤È£±