¢¡Âè£´£²²ó¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡Ê£±£±·î£²£³Æü¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë£Ç£±ÇÏ£¶Æ¬¤Ê¤É¥È¥Ã¥×¥Þ¥¤¥é¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°ìÀï¤Ï£±£¸Æ¬Î©¤Æ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Ç£²ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¡Ê²´£·ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾ÂÙ¼÷±¹¼Ë¡¢Éã¥ë¡¼¥é¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ï£¶Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥É¥Ð¥¤¡¦¥¿¡¼¥Õ¤Ç¡¢¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤ò·âÇË¡£°ÂÅÄµ­Ç°¤È¡¢¹üÀÞÌÀ¤±¤Ç£µ£¹¥­¥í¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÉÙ»Î£Ó¤Ï¤È¤â¤Ë£³Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¥ì¡¼¥¹¤Ø¸þ¤±½çÄ´¤ÊÄ´