大人になると、デート服は上品さと可愛さのバランスに悩むことも。そんな時に頼れそうなのが【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】の「きれいめスカート」。気になる体型をさりげなくカバーしながら、40・50代がときめくおしゃれを楽しめそうなアイテムが揃っています。今回は、そんな大人の魅力を引き立てるスカートを、デートにおすすめのコーデとともにご紹介。 チュールとシャギ