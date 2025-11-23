¥×¥íÌîµå¡¦À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡ÖLIONS THANKS FESTA 2025¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥¨¥­¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç153¥­¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï¥Á¡¼¥à¸»ÅÄ¤È¥Á¡¼¥à³°ºê¤ËÊÌ¤ì¡¢¥Á¡¼¥à¸»ÅÄ¤Î¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿º£°æÅê¼ê¡£½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦郄¶¶¸÷À®Åê¼ê¤òÁê¼ê¤Ë¥ì¥Õ¥È¤Ø¸«»ö¤Ê¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÎ¢¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤¿º£°æÅê¼ê¤ÏÀèÆ¬¤ÎÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯Áª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ140¥­¥íÂæ¤òÏ¢È¯¡£2ÈÖ¤Î郄¶¶Åê¼ê