ÉÂ±¡¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ½èÊýäµ¤ò½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢Ìô¶É¤ÇÌôºÞ»Õ¤«¤éÉþÌô»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ÌôºÞ»Õ¤ÏÆ¯¤­Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¸Û¤ï¤ìÌôºÞ»Õ¡×¤È¡Ö³«¶ÈÌôºÞ»Õ¡×¤ËÂç¤­¤¯Ê¬Îà¤Ç¤­¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤Ë°Û¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯¼ý¤Ë¤âº¹¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸Û¤ï¤ìÌôºÞ»Õ¡×¤È¡Ö³«¶ÈÌôºÞ»Õ¡×¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤ÈÌô³ØÉô¤Î³ØÈñ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¸Û¤ï¤ìÌôºÞ»Õ¡×¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡ÈÊ¿¶Ñ600Ëü±ßÄøÅÙ¡É ÌôºÞ»Õ¤Î¼ç¤Ê¶ÈÌ³ÆâÍÆ¤ÏÌô¤ÎÄ´