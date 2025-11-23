¶äºÂ¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¥°¥ìー¥×¥¹¥Èー¥ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÖTOKYO TULIP ROSE¡×¤«¤é¡¢º£Ç¯¤â¿´¤È¤­¤á¤¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯11·î25Æü(²Ð)¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥½ー¥È¥®¥Õ¥È¡ã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡ä¡Ù¤Ï¡¢²Ö¤Ó¤é¤Î¤è¤¦¤ËÁ¡ºÙ¤Ê¥é¥ó¥°¥É¥·¥ã¤Ë¤È¤í¤±¤ë¥¯¥êー¥à¤òºé¤«¤»¤¿ÂåÉ½ºî¡Ö¥Á¥åー¥ê¥Ã¥×¥íー¥º¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Åß¤À¤±¤ÎÌ£¤ï¤¤¤òÂ«¤Í¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«