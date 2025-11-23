西武のファン感謝祭「LIONSTHANKSFESTA2025」が23日、埼玉県所沢市のベルーナドームなどで行われ、今オフにポスティングシステムを利用して米大リーグ移籍を目指すエースの今井達也投手と郄橋光成投手がエキシビションマッチでの先発投手としてコールされ投げ合った。今井は「1番投手」、郄橋は「2番投手」でスタメン入り。投手と打者としての対戦もあった。今井は郄橋から左翼線への二塁打を放った。