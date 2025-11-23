¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¹¹¿·¤µ¤ì¤¿£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¹¥°æ¤Þ¤µ¤ª¤Î²øÃÌ¤òÍá¤Ó¤ë²ñ¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ËÌëÆ»¤ò¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤·¤Æµ¢Âð¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¸å¤í¤«¤é¡Ø¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¥¿¤Ã¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ë²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»×¤¤¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËÇØ¸å¤«¤é»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶²ÉÝ¤Î¤¢¤Þ¤êÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìð¸ý¤À¤¬¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥É¥¢¤ò³«¤±¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Î¥Ð¥ó¤¬Ää¼Ö