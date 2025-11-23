£±£·Æü¡¢ÉðÅÄÃæ¹ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¤Î³«¶È¼°Åµ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÊÀ®ÅÔ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒÀ®ÅÔ11·î23Æü¡ÛÆüËÜ¤ÎÀ½ÌôÂç¼ê¡¢ÉðÅÄÌôÉÊ¹©¶È¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤Ë¡ÖÉðÅÄÃæ¹ñ¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ò³«Àß¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Ç¿Ê¤à¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¡¢À¤³¦ÅªÀ½Ìô¥á¡¼¥«¡¼¤â³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Æ°¤­¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñÀ¾Éô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë°åÎÅ¤ÎÈ¯Å¸¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤âÀ®ÅÔ»Ô¤Ï¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½