¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤ÇÂçºå»ÔÄ¹¤âÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¡Ê56¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÆüÍËÊóÆ»THEPRIME¡×¡ÊÆüÍËÁ°7¡¦30¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¿·³ã¸©¤Î²Ö³Ñ±ÑÀ¤ÃÎ»ö¡Ê67¡Ë¤¬ÅìÅÅ¡¦Çðºê¸¶È¯ºÆ²ÔÆ¯ÍÆÇ§¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£²Ö³ÑÃÎ»ö¤Ï21Æü¡¢¸©Ä£¤ÇÎ×»þµ­¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤­¡¢ÅìµþÅÅÎÏÇðºê´¢±©¸¶È¯¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¡£12·î¤Î¸©µÄ²ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤Ø¤Î¿®Ç¤¤òÌä¤¦¤¿¸å¤Ë¹ñ¤ËÅÁ¤¨¡¢Ç¯Æâ¤ËÃÏ¸µÆ±°Õ¤ò½ª¤¨¤ëÊý¿Ë¡£ºÆ²ÔÆ¯¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð2011Ç¯