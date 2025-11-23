¥¢¥á¥Õ¥È¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢½à¡¹·è¾¡¤Ï23Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¥Ñ¥í¥Þ¿ðÊæ¥é¥¯¥Ó¡¼¾ì¤Ê¤É¤Ç2»î¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢½à·è¾¡¤Î¥«¡¼¥É¤¬Î©Ì¿Âç¡Ê´ØÀ¾2°Ì¡Ë¡½ÁáÂç¡Ê´ØÅì1°Ì¡Ë¡¢´Ø³ØÂç¡Ê´ØÀ¾1°Ì¡Ë¡½´ØÂç¡Ê´ØÀ¾3°Ì¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£´Ø³ØÂç¤ÏÃæµþÂç¡ÊÅì³¤¡Ë¤ËÀèÀ©TD¤³¤½Ã¥¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè1Q7Ê¬59ÉÃ¤ËLBÁÒÅÄ²íÎ°¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¥ê¥¿¡¼¥óTD¡£Á°È¾¤Ë35¡½14¤È¥ê¡¼¥É¤·¡¢¸åÈ¾¤âÃÏÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¡¢63¡½21¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¡£ÅìËÌÂç¡ÊÅìËÌ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿ÁáÂç¤Ï¡¢