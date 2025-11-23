22Æü¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ç³«ºÅº£µ¨¤Î¥×¥íÌîµå¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤¬22Æü¡¢Âçºå»Ô¤Î¸æÆ²¶Ú¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæ·ÑÆÃÈÖ¤Ç¤Ï¡¢OB¤Î»å°æ²ÅÃË»á¤Èºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î»³ËÜºÌ¤¬Áª¼ê¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê¹þ¤ßÁª¼ê¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢°Õ³°¤Ê¥³¥ó¥Ó¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£»å°æ»á¤Ï¸æÆ²¶Ú¥Ñ¥ì¡¼¥É¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹