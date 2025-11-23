顔や本名、出身地を明かしていない現役高校生シンガーの「tuki.（つき）」がこのほど、自身のX（旧ツイッター）を更新。顔を隠しても隠しきれない「美少女」感あふれる写真が反響を呼んでいる。 【写真】にじみ出るギャルっぽさ！のtuki. tuki.は22日に「大好きなクリスマスがやってきた」と題して投稿。年末に向けて設置されたクリスマスツリーのそばに立ち、顔以外を隠した全身写真を添えた。お腹が隠れ