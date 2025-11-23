¥É¥¤¥Ä²¦¼Ô¤ËÍê¤â¤·¤¤ÃË¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè11Àá¤Ç¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤¬¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¡£ÎëÌÚ¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï£¶¡Ý£²¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¡£ÅÙ½Å¤Ê¤ë²ø²æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿°ËÆ£¤Ï¡¢£µ¡Ý£²¤Ç·Þ¤¨¤¿83Ê¬¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢Ìó£¸¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¸ø¼°Àï½Ð¾ì¡£¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Î84Ê¬¤ËÀµ³Î¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤Î¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥ª¥ê¡¼¥»