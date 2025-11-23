ÃíÌÜÉ¬»ê¤ÎÄº¾å·èÀï¡£11·î23Æü¤ËJ£²Âè37Àá¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¿å¸Í¡Ê¾¡ÅÀ67¡Ë¤È£²°Ì¤ÎÄ¹ºê¡ÊÆ±66¡Ë¤¬¡¢¸å¼Ô¤ÎËÜµòÃÏPEACE STADIUM Connected by SoftBank¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£³«»Ï£¶Ê¬¡¢¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤¬Àè¼ê¤ò¼è¤ë¡£FK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Îº®Àï¤ÇÉâ¤¤¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ë¿·°æ°ìÍÔ¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤Ç±¦Â­¤ò¿¶¤ë¡£±Ô¤¤°ì·â¤òÆÍ¤­»É¤·¤¿¡£ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¿å¸Í¤Ï34Ê¬¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£º¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÂç¿¹½íÀ¸¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢»³ËÜÈ»Âç¤¬º¸Â­¥·¥å