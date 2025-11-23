²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚ°¡Èþ¤¬£²£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¤Ë½Ð±é¡£µÙÆü¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼»°Ëæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸åÆ£¿¿´õ¡¢¸µ£Á£Ë£Â£´£¸¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇðÌÚÍ³µª¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë£³¿Í¤¬¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¡£µÙÆü¤Ï¡Ö»ä¡¢½ÐÌµÀº¤Ç¡×¤ÈÇðÌÚ¤¬¼«Âð¤«¤é°ìÊâ¤â½Ð¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¸åÆ£¤â¼«Âð¤Ç¥É¥é¥Þ¡¢¥²¡¼¥à»°Ëæ¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥É¥¢ÇÉ¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸åÆ£¤¬¡Ö°¡Èþ¤Á¤ã¤ó¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£