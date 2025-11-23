»Å»ö¤ä²È»ö¤ÇË»¤·¤¯¡¢¿²¤Æ¤âÈè¤ì¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤½¤ó¤Ê¸½Âå¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¬¡¢¥­ー¥Þ¥«¥ìー¥ë¥¦¤ò»È¤Ã¤¿´ÊÃ±¥¢¥ì¥ó¥¸¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤ÇÃ»»þ´Ö¤Ëºî¤ì¡¢¤Þ¤È¤á¤ÆÎäÅà¤â¤Ç¤­¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î¿©Âî¤Ë¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£Ì£¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤­¤Ë¤Ï¡¢¥È¥Þ¥È¥¸¥åー¥¹¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£ ¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ë¡Ö¿çÌ²ÉéºÄ¡× »Å»ö¤ä°é»ù¡¢²È»ö¤Ê¤É¤ÇÆü¡¹Ë»¤·¤¤»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢µ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿çÌ²Éé