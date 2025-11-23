¥­¥¹¤òÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤âº£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤·¤¿J¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤¬¡¢Ä¶¥é¥Ö¥é¥Ö¤ÊÉ×ÉØ¤Ù¤Ã¤¿¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡×¤Î11·î22Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÉ×ÉØ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎÁ°ÅÄ´õÈþ(32)¡£É×¤ÇJ¥ê¡¼¥°¡¦±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMFÅÏî´Î¿Ëá(29)¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê´ó¤êÅº¤¤¡¢ÅÏî´¤¬¥Á¥å¡¼¤È¥­¥¹¤òÇ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥ó¤â¡£¸«¤Æ¤¤¤ë¤³¤Á¤é¤¬ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ð¤«¤ê¤À¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ