Ê¡²¬¸©ÃÞ¸åÃÏ°è¾ÃËÉ»ØÎá¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¸á¸å1»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¤ß¤ä¤Þ»Ô»³ÀîÄ®ËÌ´Ø¡ÊÌÜÉ¸:¿¿µÝ¶¶ÆîÅìÂ¦¡Ë¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£Æ±2»þ22Ê¬¤ËÄÃ²Ð¤·¤¿¡£