¢¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¢§£×£Â£ÃÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡Ë²¦ºÂ·èÄêÀï£±£²²óÀïÆ±µé£±°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡½Æ±µé£²°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿ ¢§£É£Â£ÆÀ¤³¦¥Õ¥§¥¶¡¼µé¡Ê£µ£·¡¦£±¥­¥í°Ê²¼¡ËÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï£±£²²óÀïÃæÌî´´»Î¡½¥é¥¤¡¼¥¹¡¦¥¢¥ê¡¼¥à¢§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¡Ê£µ£²¡¦£±¥­¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀïÄÚ°æÃÒÌé¡½¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥¯¥¢¥É¥é¥¹¢§¥Ð¥ó¥¿¥àµé¡Ê£µ£³¡¦£µ¥­¥í°Ê²¼¡Ë£±£°²óÀïÁýÅÄÎ¦¡½¥Û¥»¡¦¥«¥ë¥Ç¥í¥ó¡Ê£²£´Æü¡¢¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë¥Ð¥ó