¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¾å¾Â¡¦¹âÅÄ¤Î¥¯¥®¥º¥±¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍËÁ°11¡§40¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û±«¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡ÄÌî³°¤ÇÇ®¾§¤¹¤ë¾å¾Â·ÃÈþ»ÒÃæÂ¼¼Ç´å¡¦»°ÅÄ´²»ÒÉ×ºÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ç²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¡¦ÃæÂ¼¶¶Ç·½õ¤È¸µÇµÌÚºä46¡¦Ç½Ûê°¦Ì¤¤¬º§Ìó¤·¤¿ÏÃÂê¤Ç¡¢¾å¾Â¤ÏÇ½Ûê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¨¤¨²Ç¤µ¤ó¤ä¤Ê¡¼¡×¤È¤Û¤á¤¿¡£¾å¾Â¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ÎºÊ¤Ë»ØÎØ¤ò¤¢¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¢¤²¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¢