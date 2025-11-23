¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¢¥¸¥ã¥ó¥×½÷»Ò¸Ä¿ÍÂè1Àï¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¡áHS140¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬22Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¡¦¥ê¥ì¥Ï¥ó¥á¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢´Ý»³´õ¡Ê27¡¢ËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×285.5ÅÀ¤ÇWÇÕ½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡Ú¶¥µ»ÆüÄø°ìÍ÷¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ ³«²ñ¼°¤Ï2·î6Æü¤Ë¥ß¥é¥Î¤Ç³«ºÅ´Ý»³¤Ï1²óÌÜ¤«¤é133.5m¤òÈô¤Ó¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤Ç¤â130.5m¤ÎÈôÌö¡£2°Ì¤Î¥¢¥Ó¥²¥¤¥ë¡¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤È¤Ï25.8ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ÎÄºÅÀ¤È¤Ê