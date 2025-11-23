Ä«¤È¤ì¤¿Á¯µû¤ÎµÍ¤áÊüÂê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¾Æ¤­¤¿¤Æ¥Ñ¥ó¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÌ£¤ò³Ú¤·¤á¤ëËÜ³ÊÃæ²Ú¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¡£Ááµ¯¤­¤¬¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ö¤ªÆÀ¤ÊÄ«¡×¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£